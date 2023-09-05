05 сентября, 05:47Происшествия
Минобороны РФ сообщило о перехвате украинского БПЛА над Тверской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Украинский беспилотник, пытавшийся атаковать объекты на территории РФ, был перехвачен над Тверской областью. Об этом сообщает Минобороны России в своем телеграм-канале.
"Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Тверской области", – указано в сообщении.
Ранее об уничтожении беспилотника над Тверской областью рассказал Сергей Собянин. До этого мэр Москвы сообщил, что беспилотники, пытавшиеся атаковать столицу, были сбиты в Калужской области и в Истринском районе.
4 сентября ВСУ предприняли по меньшей мере три попытки атаки беспилотниками в районе Брянской области. Один из БПЛА был подавлен средствами РЭБ, когда направлялся в сторону Клинцовской ТЭЦ.
Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА
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