Минобороны РФ сообщило о перехвате украинского БПЛА над Тверской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинский беспилотник, пытавшийся атаковать объекты на территории РФ, был перехвачен над Тверской областью. Об этом сообщает Минобороны России в своем телеграм-канале.

"Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Тверской области", – указано в сообщении.

Ранее об уничтожении беспилотника над Тверской областью рассказал Сергей Собянин. До этого мэр Москвы сообщил, что беспилотники, пытавшиеся атаковать столицу, были сбиты в Калужской области и в Истринском районе.

4 сентября ВСУ предприняли по меньшей мере три попытки атаки беспилотниками в районе Брянской области. Один из БПЛА был подавлен средствами РЭБ, когда направлялся в сторону Клинцовской ТЭЦ.

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА