Подавший сигнал тревоги самолет Екатеринбург – Москва совершил посадку в Казани

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пассажирский самолет Екатеринбург – Москва, подавший сигнал тревоги, совершил посадку в аэропорту Казани. Об этом со ссылкой на источник в авиационных службах сообщает ТАСС.

"Самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Казани", – говорится в сообщении.

Информацию подтвердили также в справочной аэропорта столицы Татарстана, отметив, что посадка прошла в штатном режиме.

Причиной инцидента могла стать разгерметизация, об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс". Также уточняется, что никто из пассажиров не пострадал, в аэропорту Казани они самостоятельно покинули самолет.

Ранее сообщалось, что Sukhoi Superjet 100, выполняющий рейс из Екатеринбурга в Москву, подал сигнал тревоги над Удмуртией спустя примерно час после взлета. Лайнер изменил курс и начал снижение до высоты 2,1 тысячи метров.

В конце июля самолет Boeing 737, следовавший рейсом Москва – Самара, вернулся в аэропорт отправления. По предварительным данным, причиной возврата стала течь топлива из двигателя.

До этого пассажирский самолет произвел экстренную посадку в Симферополе. На борту произошла нештатная ситуация – в двигателе возникли вибрации. В самолете находились около 170 человек.