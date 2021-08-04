Самолет Екатеринбург – Москва подал сигнал тревоги и начал снижение – СМИ

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Пассажирский самолет, выполняющий рейс из Екатеринбурга в Москву, подал сигнал тревоги над Удмуртией. Об этом со ссылкой на источник в авиационных службах сообщает ТАСС.

"Пассажирский Sukhoi Superjet 100 <...> подал сигнал тревоги над Удмуртией и начал снижение. В настоящее время он находится над Татарстаном", – говорится в сообщении.

Sukhoi Superjet 100 предназначен для перевозки до 108 пассажиров.

В конце июля самолет Boeing 737, следовавший рейсом Москва – Самара, вернулся в аэропорт отправления. По предварительным данным, причиной возврата стала течь топлива из двигателя.

Ранее пассажирский самолет произвел экстренную посадку в Симферополе. На борту произошла нештатная ситуация – в двигателе возникли вибрации. В самолете находились около 170 человек.