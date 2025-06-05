Уголовное дело возбуждено против блогера Щепихина

Фото: vk.com/Арег Щепихин

Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Арега Щепихина. Об этом сообщает пресс-служба СК.

"Психолого-лингвистическое исследование выявило в его высказываниях признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам, а также их унижения", – говорится в сообщении.

В отношении блогера возбуждено дело по статьям "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

С Щепихиным проводятся следственные действия. В скором времени ему предъявят обвинение.

В соцсетях 3 июня распространились кадры с Ярославского вокзала, на которых люди в штатском грузили мужчину в багажник автомобиля Mercedes-Benz с мигалками и номерами АМР. Сразу несколько телеграм-каналов сообщали, что "жертвой" мог стать блогер Щепихин.

Помощник главы Чечни и министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал этот инцидент, заявив, что мужчину никто не похищал. Он объяснил, что его задержали правоохранители, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы.

При этом столичные полицейские задержали шесть человек, причастных к инциденту на Ярославском вокзале. ГУ по противодействию экстремизму МВД России инициировало проверку в отношении Щепихина, который разместил в соцсетях видео с провокационными заявлениями в адрес жителей Чечни.

