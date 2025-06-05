05 июня, 14:10Происшествия
Уголовное дело возбуждено против блогера Щепихина
Фото: vk.com/Арег Щепихин
Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Арега Щепихина. Об этом сообщает пресс-служба СК.
"Психолого-лингвистическое исследование выявило в его высказываниях признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам, а также их унижения", – говорится в сообщении.
В отношении блогера возбуждено дело по статьям "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
С Щепихиным проводятся следственные действия. В скором времени ему предъявят обвинение.
В соцсетях 3 июня распространились кадры с Ярославского вокзала, на которых люди в штатском грузили мужчину в багажник автомобиля Mercedes-Benz с мигалками и номерами АМР. Сразу несколько телеграм-каналов сообщали, что "жертвой" мог стать блогер Щепихин.
Помощник главы Чечни и министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал этот инцидент, заявив, что мужчину никто не похищал. Он объяснил, что его задержали правоохранители, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы.
При этом столичные полицейские задержали шесть человек, причастных к инциденту на Ярославском вокзале. ГУ по противодействию экстремизму МВД России инициировало проверку в отношении Щепихина, который разместил в соцсетях видео с провокационными заявлениями в адрес жителей Чечни.
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