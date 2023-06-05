Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 40

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области увеличилось до 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Алексея Русских.

"Ситуация довольно-таки сложная. Уже выявлено 40 случаев отравления алкоголем", – сказал он.

Ранее правительство Самарской области сообщило, что число пострадавших от отравления сидром в Самарской области выросло до семи.

В Ульяновской области от отравления скончались 16 человек, всего пострадали 35. В Самарской области умерли две женщины. Также молодой человек и женщина были госпитализированы в Удмуртии.

О первых случаях отравления сидром стало известно 5 июня, жители Ульяновской области приобрели алкогольный напиток, который продавался в магазинах "Территория пива". Продукцию завозили в регион из Красноглинского района Самарской области. В данный момент на предприятии ведутся проверки.

Обстоятельства отравлений и случаев летальных исходов потребителей расследуют по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

В ходе выяснения причин следователи задержали индивидуального предпринимателя, предположительно, связанного с произошедшим.

В Росалкогольрегулировании заявили, что все отгрузки и поставки продукции марки "Мистер Сидр" были заблокированы на территории России после отравления граждан.



Отгрузки и поставки продукции "Мистер Сидр" заблокированы на всей территории РФ