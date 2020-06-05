Суд отправил под домашний арест главу "Российской венчурной компании" Повалко

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Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест главу "Российской венчурной компании" (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает РИА Новости.

Дома под присмотром он будет находиться до 21 июля. Повалко нельзя выходить из дома без разрешения следователя, кроме как в поликлинику или больницу, а также в суд.

Круг общения ограничен ближайшими родственниками и адвокатом, запрещено пользоваться интернетом и телефоном, кроме как в чрезвычайных случаях.

Ранее в РВК рассказали, что следствие интересуют сделки 2012-2016 года. В частности, сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию – "Алион".

По словам адвоката Георгия Антонова, Повалко, которому грозит до десяти лет тюрьмы виновным себя не считает.