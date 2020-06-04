Следствие допрашивает гендиректора Российской венчурной компании Повалко

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Следствие допрашивает гендиректора Российской венчурной компании Александра Повалко, сообщили ТАСС в пресс-службе РВК.

"В фокусе внимания следствия – деятельность фонда RVC I LP, в частности сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию – "Алион", – заявили в компании.

Там отметили, что РВК оказывает необходимое содействие следствию и надеется на "скорое и справедливое завершение разбирательства". Сама компания продолжает работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что ФСБ совместно с МВД проводят обыски в офисе РВК, а также в доме ее гендиректора Александра Повалко. Возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий".

Следствие подозревает, что деньги компании могли инвестироваться в личные проекты ее руководителей. Сейчас речь идет о 600 тысячах долларов, однако сумма может составить до 3 миллионов долларов.