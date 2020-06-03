Российская венчурная компания работает в штатном режиме на фоне проверок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководство и сотрудники Российской венчурной компании (РВК), в офисе которой проходят следственные действия, работают в штатном режиме, сообщает ТАСС.

В компании рассказали, что следственные органы изучают документы, в фокусе их внимания – "исторический" портфель РВК, сделки 2012–2016 годов.

"Мы оказываем им все необходимое содействие. Компания, руководство работают в штатном режиме", – подчеркнули в пресс-службе РВК.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следственного департамента МВД проводят обыски в офисе РВК, а также в доме ее генерального директора Александра Повалко.

По данным издания, следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий". Следствие подозревает, что деньги компании могли инвестироваться в личные проекты ее руководителей. Сейчас речь идет о 600 тысячах долларов, однако сумма может составить до 3 миллионов долларов.