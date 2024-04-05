201 мирный житель погиб от ударов Киева по территории РФ с начала года – МИД РФ

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С начала года от ударов Киева по российской территории погибли свыше 200 мирных жителей, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, это данные с 1 января по 31 марта 2024 года. От ударов украинских боевиков пострадали 922 мирных жителя российских регионов. Убит был 201 мирный житель.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с начала СВО Вооруженные силы РФ поразили более 18,5 тысячи БПЛА киевского режима.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что ВСУ потеряли с начала 2024 года более 80 тысяч военных и 14 тысяч единиц вооружения.