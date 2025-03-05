Режим КТО отменен в Дагестане

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Режим контртеррористической операции (КТО) снят утром 5 марта в поселке Семендер Кировского района Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК), передает ТАСС.

Режим КТО был введен в ночь на 5 марта в связи с оперативно-поисковыми мероприятиями. Администрация Махачкалы уточняла, что правоохранители занимались решением задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом.

В результате была выявлена группа из четырех человек, которая планировала нападение на один из объектов правоохранительных органов. При попытке задержания злоумышленники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС.

В связи с этим жители домов, находящихся в зоне проведения КТО, были эвакуированы, а четырех боевиков удалось нейтрализовать. При этом НАК уточнил, что злоумышленники планировали теракт на объекте регионального управления России в Каспийске. Их деятельность координировалась членами запрещенной международной террористической организации "Исламское государство".

