Четыре боевика нейтрализованы в ходе КТО в Дагестане

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Четыре боевика были нейтрализованы в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Дагестане. Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает РИА Новости.

Согласно данным ведомства, ликвидированные в Дагестане бандиты планировали теракт на объекте регионального управления России в Каспийске.

"На месте боестолкновения и в находящемся поблизости тайнике обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним", – сообщили в НАК.

Деятельность банды координировалась членами запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава нет.

Ночью 5 марта на окраине поселка Семендер был введен режим контртеррористической операции (КТО). Группа из четырех человек, передвигавшаяся на легковом автомобиле и планировавшая нападение на один из объектов правоохранительных органов, была обнаружена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. При попытке задержания преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС.