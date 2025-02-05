ВСУ ударили беспилотниками по двум школам в Запорожской области

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ВСУ нанесли удар беспилотниками по двум школам в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По словам Балицкого, одно из учреждений, расположенное в селе Пологи, сейчас недействующее. По зданию был нанесен удар ночь. В результате атаки в школе произошел пожар.

При этом второе учебное учреждение в Шевченкове было атаковано, когда в здании находились 27 детей. Губернатор подчеркнул, что никто пострадал, так как детей оперативно эвакуировали. Сейчас на месте работают оперативные службы.

"Сегодняшние атаки на учебные учреждения, вчерашняя атака на школьный автобус – циничный терроризм, на который способны только фашисты", – подчеркнул глава региона.

В связи с происшествиями комитет по безопасности Запорожской области совместно с министерством образования проработают усиленные меры безопасности учеников и учебного процесса в населенных пунктах, приближенных к линии боевого соприкосновения, добавил Балицкий.

Накануне в Запорожье Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали школьный автобус. В результате пятеро детей получили осколочные ранения. Также пострадал водитель. Его состояние оценивалось как тяжелое. Следователи возбудили уголовное дело.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула правозащитников в молчании об атаке ВСУ на школьный автобус. Кроме того, омбудсмен РФ Татьяна Москалькова призвала верховного комиссара ООН по правам человека жестко отреагировать на украинскую атаку.