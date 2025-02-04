Москалькова призвала ООН жестко отреагировать на удар ВСУ по автобусу в Запорожье

Фото: kremlin.ru

Верховный комиссар ООН должен жестко отреагировать на украинскую атаку по школьному автобусу в Запорожье, призвала российский омбудсмен Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.

"Мало сказать, что это преступление против человечества, правильнее будет – акт циничного неприкрытого фашизма. <...> Призываю верховного комиссара ООН по правам человека, комитет ООН по правам ребенка жестко отреагировать на ужасающие преступления против мирных граждан", – говорится в ее публикации.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали школьный автобус в Запорожье 4 февраля. В результате пятеро детей получили осколочные ранения. Также пострадал водитель, состояние которого оценивалось как тяжелое. Следователи возбудили уголовное дело.

Губернатор региона Евгений Балицкий уточнил, что всем пострадавшим врачи оказывают помощь. Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула правозащитников в молчании об атаке ВСУ на школьный автобус.

