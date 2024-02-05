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00:32

Происшествия

В МО РФ сообщили об уничтожении третьего беспилотника в Брянской области

Фото: 123RF/aapsky

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Очередная попытка украинской стороны совершить террористическую атаку была пресечена 4 февраля около 23:50 по московскому времени.

Это уже третий беспилотник, который был сбит над территорией Брянской области за последние несколько часов. Так, ранее в Минобороны сообщали о перехвате украинского БПЛА в данном регионе примерно в 22:30, еще один дрон был уничтожен около 23:00.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские войска обстреляли приграничные районы региона около 20 раз за сутки. Тем не менее пострадавших за отчетный период нет.

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