В МО РФ сообщили об уничтожении третьего беспилотника в Брянской области

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Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Очередная попытка украинской стороны совершить террористическую атаку была пресечена 4 февраля около 23:50 по московскому времени.

Это уже третий беспилотник, который был сбит над территорией Брянской области за последние несколько часов. Так, ранее в Минобороны сообщали о перехвате украинского БПЛА в данном регионе примерно в 22:30, еще один дрон был уничтожен около 23:00.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские войска обстреляли приграничные районы региона около 20 раз за сутки. Тем не менее пострадавших за отчетный период нет.