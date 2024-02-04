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04 февраля, 23:35

Происшествия

Российские ПВО сбили украинский БПЛА над Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Российские системы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что БПЛА был сбит примерно в 22:30 4 февраля. Днем ранее, примерно в 20 часов 3 февраля, системы ПВО также сбили беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

До этого ВСУ пытались атаковать регион при помощи трех БПЛА аналогичного типа, однако силы ПВО России смогли уничтожить их.

Демилитаризованная линия должна находиться на таком расстоянии от границ России, которое позволит обезопасить страну от обстрелов, заявлял ранее Владимир Путин.

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