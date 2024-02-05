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Средства ПВО сбили еще один беспилотник в Брянской области
Фото: министерство обороны РФ
Системы противовоздушной обороны перехватили еще один украинский беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что очередная атака Украины была пресечена 4 февраля около 23:00 по московскому времени.
Вечером 4 февраля российские силы ПВО уже уничтожали украинский БПЛА над Брянской областью. До этого под обстрел украинских войск попало село Демидовка Краснояружского района в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате произошедшего пострадавших нет.
Тем не менее в одном из частных домов была повреждена кровля и хозпостройка. Также осколками посекло два автомобиля и трубу газопровода.
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