Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ уничтожили склад горючего украинских войск в Днепропетровской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Вместе с тем российские силы нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ. Также силы ПВО сбили 97 украинских беспилоткников в районах населенных пунктов Великий Выселок Харьковской области, Голиково, Белогоровка Луганской Народной Республики, Токмак, Новое, Очеретоватое и Чистополье Запорожской области.

Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 775 БПЛА, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 904 танка и других боевых бронированных машин, 1 216 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 963 орудия полевой артиллерии и минометов.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что европейцы должны дать Украине все необходимое вооружение без каких-либо условий. Он также сообщил, что действующие киевские власти "надевают на людей розовые очки", заставляя верить в хорошее положение дел на фронте для ВСУ.

До этого СМИ писали о том, что Валерий Залужный в приватном разговоре с Владимиром Зеленским сообщил ему, что в ближайшее время улучшения ситуации на поле боя не будет, причем вне зависимости от того, кто займет место главкома ВСУ после него.

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