Число жертв столкновения поездов в Индонезии выросло до четырех – СМИ

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Столкновение двух поездов произошло в провинции Западная Ява в Индонезии. В результате случившегося погибли четыре человека, сообщает портал Liputan6.

Уточняется, что во время аварии перевернулись вагоны, по меньшей мере 28 человек пострадали.

"Жертвами столкновения поезда стали машинист, его помощник, сотрудник службы охраны и проводник. Мы выражаем свои соболезнования в связи со смертью четырех работников поездов", – подчеркнул представитель железнодорожной компании Двинанто Будиаджи.

Общее число пассажиров составило 478 человек.

Ранее в центре Нью-Йорка пустой состав метро столкнулся с пассажирским поездом. 13 человек получили незначительные травмы. По словам губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул, поезд сошел с рельсов, и пассажиры покидают зону происшествия.

До этого два наземных поезда метро столкнулись в Пекине из-за непогоды. Из-за скользких путей поезд не смог вовремя затормозить и врезался в шедший впереди состав, замедливший движение. В результате пострадали 512 человек.

Новости мира: четыре человека погибли при сходе поезда с рельсов в Индии