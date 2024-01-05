В Нью-Йорке 13 человек пострадали при столкновении пустого состава с пассажирским поездом

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В центре Нью-Йорка пустой состав метро столкнулся с пассажирским поездом. 13 человек получили незначительные травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.

Уточняется, что во время столкновения пустой состав переезжал с одних путей на другие между станциями 96 Стрит и 103 Стрит. По словам губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул, поезд сошел с рельсов, и пассажиры покидают зону происшествия. В данный момент на месте работают спасатели.

Ранее сообщалось, что в районе Сан-Франциско скоростной поезд сошел с путей и загорелся. В результате произошедшего девять человек получили различные травмы. Всех пассажиров эвакуировали.

До этого два наземных поезда метро столкнулись в Пекине из-за непогоды. Из-за скользких путей поезд не смог вовремя затормозить и врезался в шедший впереди состав, замедливший движение. В результате пострадали 512 человек.

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