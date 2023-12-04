Число погибших в секторе Газа превысило 15,8 тыс человек

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В секторе Газа с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли 15 899 человек. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Газы Ашраф аль-Кидра, передает телеканал Al Jazeera.

Также уточняется, что в результате конфликта между Израилем и ХАМАС ранения получили 42 тысячи человек.

Накануне сообщалось, что число погибших составило 15 523 человека. Также было сказано, что в результате атак Израиля пострадали более 41 316 человек.

1 декабря Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава.

После этого израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков. ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении гуманитарной паузы и открыла огонь.

При этом движение ХАМАС ответственность за возобновление боевых действий возложило на ЦАХАЛ. По словам представителей группировки, Израиль отклонил все предложения для продления перемирия.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



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