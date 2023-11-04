Число погибших при землетрясении в Непале приблизилось к 70 – СМИ

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По меньшей мере 69 человек погибли и десятки получили ранения в результате землетрясения, произошедшего минувшей ночью в Непале. Об этом сообщает индийская газета Mint.

Как сообщает газета, официальные лица ожидают, что число жертв вырастет, так как связь со многими горными районами была нарушена. Ранее агентство AFP сообщало о 56 погибших.

Землетрясение произошло на границе Индии и Непала. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 36 километрах к юго-востоку от непальского города Джумла с населением около 9 тысяч человек и в 166 километрах к северо-востоку от индийского города Бахрайч, в котором проживают около 182 тысяч человек.

В субботу, 4 ноября, землетрясение произошло в Тихом океане недалеко от Северных Курил Сахалинской области. Эпицентр находился в 80 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир на глубине 53 километров.