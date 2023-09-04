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Пожар площадью 1,2 тыс "квадратов" произошел в нежилом здании в Подмосковье
Фото: 50.mchs.gov.ru
В нежилом здании в городском округе Ленинском в Подмосковье произошел пожар поздно вечером 3 сентября. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.
Уточняется, что возгорание произошло по адресу Каширское шоссе, дом 7. Пожарным удалось локализовать пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров.
Всего к тушению возгорания привлекаются 75 человек и 25 единиц техники, как уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на Клязьминском водохранилище в Подмосковье загорелось частное судно. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.
До этого в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар площадью 800 квадратных метров. Позже пожарным удалось локализовать возгорание, а спустя еще некоторое время – полностью потушить огонь.
Возгорание произошло на территории нефтебазы "Ручьи" в Санкт-Петербурге
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