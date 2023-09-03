Пожар в ангаре в Петербурге локализовали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание площадью 800 квадратных метров в ангаре на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге локализовали в 13:06 по московскому времени. Об этом сообщается в телеграм-канале местного ГУ МЧС.

Отмечается, что в тушении задействованы 106 человек и 28 единиц техники.

Огнеборцы не допустили распространение огня на здания, которые расположены рядом. Никто не пострадал, уточнили в МЧС РФ.

Сообщение об инциденте поступило 3 сентября в 10:59 по московскому времени. В 11:18 по московскому времени ранг пожара повысили до второго.

До этого пожар площадью 400 квадратных метров начался в мансарде жилого четырехэтажного дома на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Позднее его локализовали.

Пожар произошел на ВДНХ во время ремонтных работ