Уголовное дело возбуждено после нападения на участника СВО в Батайске

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После нападения на участника спецоперации, которое произошло в ночь на 3 сентября в Батайске, было возбуждено уголовное дело. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он добавил, что в данный момент проводятся следственные действия. Виновные должны обязательно ответить по закону, отметил глава региона.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону, ночью 3 сентября в полицию Батайска поступило сообщение о том, что в парке имени Ленина, около кафе "Клевер", неизвестный 12 раз выстрелил в человека из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия.

Позже стало известно о том, что потерпевший является ветераном спецоперации на Украине. Он отказался от медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что компания пьяных людей напала на мужчину, являющегося ветераном СВО. Она повредила ему автомобиль в Нерчинско-Заводском районе Забайкалья. Конфликт произошел в одном из кафе.

Полиция задержала одного из участников нападения на инвалида, получившего ранение в зоне проведения спецоперации. В отделение полиции был доставлен 27-летний мужчина. Спустя время следователи задержали второго подозреваемого. Третий обвиняемый позже сам явился в полицию и сдался.