Число погибших при столкновении поездов в Чехии увеличилось до трех – СМИ

13:52
Фото: ТАСС/Miroslav Chaloupka/CTK via ZUMA Press
Число жертв столкновения двух пассажирских поездов в Чехии увеличилось до трех человек. Об этом сообщает Чешское телевидение.
В результате происшествия погибли машинисты обоих составов и одна пассажирка.
Отмечается, что среди пострадавших есть три гражданина Германии. Они были доставлены в больницы Баварии на автомобилях немецкой службы скорой помощи.
В среду, 4 августа, два пассажирских поезда столкнулись в районе города Домажлице в Чехии.
Первоначально сообщалось, что в результате происшествия погибли два человека. Также различные травмы получили более 30 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.
По словам вице-премьера, главы Минпромторга и министра транспорта Чехии Карела Гавличека, причиной столкновения поездов могла стать невнимательность одного из машинистов, поскольку один из составов выехал на запрещающий сигнал семафора.
В Чехии два пассажира погибли при столкновении поездов
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