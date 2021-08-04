Число погибших при столкновении поездов в Чехии увеличилось до трех – СМИ

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Число жертв столкновения двух пассажирских поездов в Чехии увеличилось до трех человек. Об этом сообщает Чешское телевидение.

В результате происшествия погибли машинисты обоих составов и одна пассажирка.

Отмечается, что среди пострадавших есть три гражданина Германии. Они были доставлены в больницы Баварии на автомобилях немецкой службы скорой помощи.

В среду, 4 августа, два пассажирских поезда столкнулись в районе города Домажлице в Чехии.

Первоначально сообщалось, что в результате происшествия погибли два человека. Также различные травмы получили более 30 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

По словам вице-премьера, главы Минпромторга и министра транспорта Чехии Карела Гавличека, причиной столкновения поездов могла стать невнимательность одного из машинистов, поскольку один из составов выехал на запрещающий сигнал семафора.