В Петербурге задержали зампредседателя колхоза по делу о гибели моряков судна "Онега"

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В Санкт-Петербурге задержан заместитель председателя колхоза имени М. И. Калинина по подозрению в нарушении требований охраны труда, которое повлекло гибель нескольких моряков судна "Онега" в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, капитан судна перед трагедией сообщал о сложной погодно-климатической обстановке в районе нахождения судна. Однако зампредседателя колхоза не стал запрещать промысел и не распорядился отвести судно в убежище.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская уточнила, что сотрудник подозревается в преступлении, которое предусмотрено частью 3 статьи 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Рыболовецкое судно "Онега" затонуло в Баренцевом море 28 декабря 2020 года. Позднее в МЧС заявили, что возможной причиной затопления мог стать крен при вытягивании рыболовного трала, после чего морское судно зачерпнуло воды.

В момент трагедии на судне находились 19 человек, двоих из них удалось спасти. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

