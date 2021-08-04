В Петербурге задержали зампредседателя колхоза по делу о гибели моряков судна "Онега"

10:03
Фото: РИА Новости/Павел Львов
В Санкт-Петербурге задержан заместитель председателя колхоза имени М. И. Калинина по подозрению в нарушении требований охраны труда, которое повлекло гибель нескольких моряков судна "Онега" в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.
По данным следствия, капитан судна перед трагедией сообщал о сложной погодно-климатической обстановке в районе нахождения судна. Однако зампредседателя колхоза не стал запрещать промысел и не распорядился отвести судно в убежище.
Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская уточнила, что сотрудник подозревается в преступлении, которое предусмотрено частью 3 статьи 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
Рыболовецкое судно "Онега" затонуло в Баренцевом море 28 декабря 2020 года. Позднее в МЧС заявили, что возможной причиной затопления мог стать крен при вытягивании рыболовного трала, после чего морское судно зачерпнуло воды.
В момент трагедии на судне находились 19 человек, двоих из них удалось спасти. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".
Моряков с затонувшего судна "Онега" в Баренцевом море смыло в воду
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: