Прощание с экс-главой Луганска пройдет 5 июля

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Панихида и прощание с Манолисом Пилавовым, который возглавлял администрацию Луганска с 2014 по 2023 год, пройдет в субботу, 5 июля, с 10:00 до 12:00. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЛНР.

Траурная церемония будет организована в храме в честь иконы Божией Матери "Умиление".

О гибели Пилавова стало известно 3 июля. Тогда на улице Тараса Шевченко в центре Луганска прогремел взрыв. По предварительным сведениям, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ).

Также при взрыве получили травмы еще три человека. В правительстве ЛНР заявляли, что состояние одного из пострадавших оценивалось как тяжелое. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте, а также незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ.

Пилавов с февраля 2015-го находился в розыске Службы безопасности Украины (СБУ) по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, о насильственном изменении или свержении конституционного строя, а также о создании террористической организации.

