Два уголовных дела возбуждены после обрушения Дворца творчества в Кузбассе

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Кемеровской области – Кузбасса"

Уголовные дела завели по факту обрушения здания Дворца творчества и молодежи в Белове в Кемеровской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

Следователи зафиксировали в произошедшем признаки части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей") и части 1 статьи 293 ("Халатность").

Как рассказала ТАСС директор учреждения Наталья Данилкина, дети покинули здание за 40 минут до обрушения. Кроме того, в помещении были сотрудники, которые эвакуировались самостоятельно, подчеркнула она.

"(Дети в лагере, который работает в здании. – Прим.ред.), были, примерно в 15:00 ушли, после этого уже все и случилось. <...> Никаких работ – никто ничего не делал", – добавила директор Дворца.

Здание Дворца творчества детей и молодежи частично обрушилось с четвертого по первый этаж. ЧП произошло в 16:15 (12:15 по московскому времени). В результате никто не пострадал.

Аварийно-спасательные работы проводиться не планируются из-за отсутствия погибших и пострадавших.

