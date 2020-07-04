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Москва 24

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Происшествия

10:48

В СК заявили о достаточных основаниях для возбуждения дела против следователя

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Следственном комитете считают достаточными основания для возбуждения уголовного дела против следователя центрального аппарата, которое отменила Генпрокуратура. Об этом сообщает пресс-служба СК.

В ведомстве напомнили, что было заведено дело о взятке в особо крупном размере. Однако заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении дела.

По данным следствия, сотрудник центрального аппарата СК получил от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве, взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя.

Совместно с сотрудниками спецслужб подозреваемого задержали 3 июля. Ему предъявили обвинение, в суд подготовлено ходатайство о его аресте. Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, предоставленные ФСБ. Само уголовное дело расследует Главное следственное управление СК.

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