СК заявил, что все фигуранты инцидента на Ярославском вокзале установлены

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Все фигуранты инцидента на Ярославском вокзале установлены. Сотрудники Следственного комитета проводят с ними следственные действия, сообщила пресс-служба ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных деталях произошедшего. Его должен предоставить исполняющий обязанности руководителя столичного ведомства Виталий Саксин.

"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в сообщении.

Кадры, на которых видно, как люди в штатском грузят мужчину в багажник автомобиля Mercedes-Benz с мигалками и номерами АМР, появились в Сети 3 июня. В телеграм-каналах заявляли, что жертвой мог стать блогер и предприниматель Арег Щепихин.

Помощник главы Чечни и министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, комментируя произошедшее, заявил, что мужчину никто не похищал. Он рассказал, что мужчину задержали правоохранители, которые взаимодействуют с профильными столичными ведомствами.

По словам Дудаева, МВД Чечни проводит проверку в отношении мужчины по факту публичных оскорблений чувств верующих и действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигуранты будут задержаны согласно статье 91 УПК РФ ("Основания задержания подозреваемого").