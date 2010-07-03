Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло

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Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе аэропорта Гардермуэн.

Представитель аэровокзала уточнил, что самолет рейса SU150 запросил посадку в Осло из-за неотложной помощи одному из пассажиров. Другие подробности инцидента не приводятся.

Согласно данным сайта Flightradar24, лайнер уже вылетел из Осло и держит курс на Гавану.

24 марта самолет авиакомпании "Нордавиа", летевший в Мурманск, вернулся в аэропорт Домодедово. Экипаж воздушного судна вскоре после взлета обнаружил неисправность в системе кондиционирования. Резервный борт вылетел в Мурманск спустя два часа после посадки.

