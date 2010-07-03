Летевший в Мурманск самолет экстренно вернулся в Домодедово

Самолет авиакомпании "Нордавиа", летевший в Мурманск, вернулся в аэропорт Домодедово из-за неисправности в системе кондиционирования, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе перевозчика.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 марта. Авиакомпания подготовила резервный борт, на котором 135 пассажиров вылетели в Мурманск через два часа после посадки.

Неисправность в системе кондиционирования самолета устранили в кратчайшее время, уточняют в пресс-службе. Согласно онлайн-табло Домодедово, рейс 5N 517должен был вылететь в 10:35, а вылетел в 14:38.

Ранее самолет "Уральских авиалиний", совершавший рейс Новосибирск – Москва, прервал полет из-за срабатывания датчика неисправности лопаток двигателя.