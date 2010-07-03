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Самолет "Уральских авиалиний", совершавший рейс Новосибирск – Москва, прервал полет из-за срабатывания датчика неисправности лопаток двигателя. Об этом сообщает "Интерфакс" в понедельник, 18 марта.

И.о. старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению Максим Якушев отметил, что датчик сработал во время взлета. Капитан воздушного судна принял решение прервать полет и вернуться на место стоянки.

На борту самолета Airbus A320 находились 157 пассажиров. В результате инцидент никто не пострадал. По факту инцидента транспортная прокуратура проводит проверку.

17 марта в аэропорту Сочи совершил экстренную посадку самолет Boeing 737-800. Причина – проблема с механизацией крыла. На борту воздушного судна находилось 106 пассажиров. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

