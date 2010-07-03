Самолет Москва – Сочи приземлился с неисправностью

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Самолет, летевший из аэропорта Шереметьево, совершил вынужденную посадку в Сочи с неисправностью крыла. Об этом сообщила руководитель по маркетингу и связям с общественностью международного аэропорта Сочи Анна Шалимова.

У самолета Boeing 737-800 из Москвы (Шереметьево) при заходе на посадку на борту выявили проблему с механизацией крыла.

"В самолете находилось 106 пассажиров. Оперативные службы аэропорта были приведены в полную готовность и встречали самолет у места его остановки. Посадка прошла благополучно", – передает слова Шалимовой Агентство "Москва".

Аэропорт Сочи продолжил работу в штатном режиме.