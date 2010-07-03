В аэропортах Москвы задержано и отменено почти 20 рейсов

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

Во Внукове задержано шесть рейсов, в Домодедове – пять задержано и столько же отменено. В аэропорту Шереметьево задержано три рейса.

Ранее самолет, летевший из аэропорта Шереметьево, совершил вынужденную посадку в Сочи. У него была обнаружена неисправность крыла при заходе на посадку.