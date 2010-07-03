Вертолет Ми-2 вынужденно сел в Татарстане

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Вынужденную посадку совершил вертолет Ми-2 в Пестречинском районе Татарстана. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД республики.

Машина экстренно приземлилась в поле у поселка из-за погодных условий. Обошлось без пострадавших.

В ведомстве пояснили, что аппарат совершал рабочий облет территории без пассажиров.