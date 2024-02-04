В Липецкой области назвали чудовищным актом насилия обстрел пекарни в ЛНР

Фото: МЧС России

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших при обстреле пекарни в Лисичанске. Он назвал обстрел чудовищным актом насилия, который невозможно оправдать. Об этом глава региона написал в телеграм-канале.

"В очередной раз украинский режим показывает свою сущность. Трусливый террористический удар по пекарне в Лисичанске. Чудовищный акт насилия, который невозможно ничем оправдать", – написал Артамонов.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших от лица всех жителей Липецкой области, отметив, что регион всегда готов протянуть руку помощи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин от имени москвичей и от себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, которые стали жертвами обстрела со стороны ВСУ Лисичанска в ЛНР.

В субботу, 3 февраля, ВСУ атаковали пекарню в Лисичанске. На территории происшествия работают сотрудники МЧС и военной комендатуры, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. По последним данным, жертвами атаки стали 28 человек. Еще 10 человек получили различного рода травмы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар украинской армии по Лисичанску еще одним доказательством преступной сущности киевского режима и того, что ВСУ окончательно превратились в террористическую организацию.