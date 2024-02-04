Собянин выразил соболезнования близким погибших при ударе по Лисичанску 

Фото: ТАСС/Администрация Лисичанска

Сергей Собянин от имени москвичей и от себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, которые стали жертвами обстрела со стороны ВСУ Лисичанска в ЛНР.

"Сегодня мы скорбим вместе с жителями Луганской Народной Республики. Жестокая и бессмысленная атака украинских властей унесла жизни десятков мирных граждан", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Собянин также пожелал пострадавшим сил и скорейшего выздоровления.

В субботу, 3 февраля, Киев обстрелял пекарню в городе Лисичанске. По последним данным, в результате атаки погибли 28 человек, еще 10 человек получили различного рода травмы.

Как уточнила глава минздрава республики Наталия Пащенко, шесть человек госпитализированы, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии, их положили в реанимацию.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура по жертвам обстрела Лисичанска. Он подчеркнул, что причастные к атаке будут наказаны.

Новости регионов: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске