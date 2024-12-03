Helsingin Sanomat: телекоммуникационный кабель разорвался между Швецией и Финляндией

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Новый разрыв телекоммуникационного кабеля произошел между Швецией и Финляндией. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

По ее информации, речь идет об интернет-кабеле. Обрыв случился на территории Финляндии прошедшей ночью.

18 ноября телекоммуникационный кабель C-Lion, проложенный по дну Балтийского моря, между Финляндией и Германией оборвался. Он является единственным финским подводным кабелем, идущим напрямую в Центральную Европу вдоль газопроводов "Северный поток".

При этом Германия и Финляндия уже приступили к расследованию данного инцидента. МИД ФРГ в совместном заявлении стран выразило обеспокоенность в связи с повреждением кабеля.

После этого был оборван подводный кабель связи литовского оператора Telia между Литвой и Швецией. Глава техотдела компании Андрюс Шемешкявичус объяснил, что кабель был довольно старым и с ним зачастую происходили неисправности. Тем не менее случаев диверсий зафиксировано не было.

