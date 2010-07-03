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Москва 24

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Происшествия

20:26

Храм Христа Спасителя "заминировали" в Москве

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Экстренные службы проверяют анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя, передает "Интерфакс".

На место отправился наряд кинологов. Проверки также коснулись Курского вокзала и главного здания МГУ. Эвакуация людей из зданий не проводилась.

Известно, что злоумышленники, анонимно сообщающие об угрозах, направляют свои требования из-за границы. Источник в силовых структурах заявил, что "предположительно, они поступают с территории Украины".

На прошлой неделе волна минирований прокатилась по московским судам. Проверки коснулись ГУМа, ЦУМа и восьми районных судов в Москве, а также аэропортов Домодедово и Шереметьево. Все сообщения оказались ложными.

Сегодня сообщений затронули суды в Басманном, Лефортовском, Тверском, Пресненском, Измайловском, Таганском, Мещанском районных судах. Из-за "минирования" людей вывели оттуда, однако угрозы не подтвердились.

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