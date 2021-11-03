Дело о крушении Ан-12 под Иркутском передали в центральный аппарат СК

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уголовное дело о крушении самолета Ан-12 в Иркутской области передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По поручению председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина расследование уголовного дела передано в ГСУ СК России. На место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата ведомства", – говорится в сообщении.

Самолет Ан-12, принадлежащий белорусской авиакомпании "Гродно", разбился недалеко от аэродрома рядом с селом Пивовариха в Иркутской области. При падении самолет загорелся. Все пассажиры воздушного судна погибли.

С целью расследования происшествия Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создаст комиссию, в состав которой войдут представители министерства транспорта Белоруссии. Также проверку безопасности полетов начала прокуратура.

