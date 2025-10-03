Часть здания колледжа обрушилась во Владивостоке

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Часть здания энергетического колледжа во Владивостоке обрушилась утром 3 октября, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

По предварительной информации, это произошло во время строительно-монтажных работ. В результате случившегося никто не пострадал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Прокуратура проводит проверку.

Ранее в Новосибирской области обрушилась часть здания школы № 5. В момент ЧП в здании никого не было. Правоохранители возбудили уголовное дело о халатности.