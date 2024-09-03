Пострадавшие при аварийной посадке вертолета в Приангарье находятся в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "#кобзевнасвязи"

Двое пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-171 (модификация Ми-8) в Иркутской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в телеграм-канале.

По информации областного Минздрава, для встречи борта со спасателями в аэропорт направили две реанимационные бригады скорой помощи. Находившихся на борту шестерых человек доставили в иркутскую областную больницу, написал Кобзев.

Вертолет авиакомпании "Баргузин" совершил жесткую посадку на границе с Бурятией 3 сентября. Глава республики Алексей Цыденов сообщал о проведении мероприятий по поиску и спасению людей.

Представитель Росавиации Артем Кореняко указывал, что, предварительно, крушение потерпел Ми-171 авиакомпании "Баргузин". По его словам, о внештатной ситуации сообщил командир воздушного судна.

Причиной аварийной посадки стал удар молнии и отказ рулевого управления, уточнил начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер.

Всего на борту вертолета было шесть человек: четыре члена экипажа и два медработника. Последние получили травмы. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом.