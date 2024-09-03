03 сентября, 17:26Происшествия
Пострадавшие при аварийной посадке вертолета в Приангарье находятся в тяжелом состоянии
Фото: телеграм-канал "#кобзевнасвязи"
Двое пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-171 (модификация Ми-8) в Иркутской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в телеграм-канале.
По информации областного Минздрава, для встречи борта со спасателями в аэропорт направили две реанимационные бригады скорой помощи. Находившихся на борту шестерых человек доставили в иркутскую областную больницу, написал Кобзев.
Вертолет авиакомпании "Баргузин" совершил жесткую посадку на границе с Бурятией 3 сентября. Глава республики Алексей Цыденов сообщал о проведении мероприятий по поиску и спасению людей.
Представитель Росавиации Артем Кореняко указывал, что, предварительно, крушение потерпел Ми-171 авиакомпании "Баргузин". По его словам, о внештатной ситуации сообщил командир воздушного судна.
Причиной аварийной посадки стал удар молнии и отказ рулевого управления, уточнил начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер.
Всего на борту вертолета было шесть человек: четыре члена экипажа и два медработника. Последние получили травмы. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом.
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