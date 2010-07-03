Персонал АЗС, расположенной рядом с горящим зданием в Москве, эвакуирован

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Эвакуированы сотрудники АЗС у горящего заброшенного здания в Замоскворечье вблизи станции метро "Павелецкая".

"Эвакуирован персонал АЗС. Ее заливают пеной, чтобы охладить и не дать перекинуться на нее огню", – цитирует "Интерфакс" информированный источник.

Никто из персонала заправки не пострадал.

Площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров. Ситуацию осложняет то, что внутри старинного здания деревянные перекрытия. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

В результате ЧП пострадал спасатель МЧС. Сейчас он находится в больнице с легкими травмами.

Возгорание произошло в здании постройки 1917 года на улице Дубининская, дом 41, строение 4. Дым идет из-под кровли в выселенном четырехэтажном здании. Превышения ПДК нет.



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