Застреливший двух пограничников в аэропорту Кишинева скончался от ран в больнице

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Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, убивший 30 июня двух пограничников в аэропорту Кишинева, скончался в больнице от полученных ранений. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдавии.

"Человек, подозреваемый в двойном убийстве в Международном аэропорту Кишинева, умер 15 минут назад", – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина устроил стрельбу в аэропорту молдавской столицы вечером 30 июня. Как сообщали в местной полиции, ему было отказано во въезде в страну, после чего он открыл огонь по пограничнику и заперся в одном из помещений.

Позже выяснилось, что стрелок – 43-летний уроженец Таджикистана Рустам Ашуров. В ходе штурма его удалось задержать.

В Генпрокуратуре Таджикистана заявили, что Ашуров разыскивается в стране по подозрению в похищении зампредседателя "Ориенбанка" Шухрата Исматуллоева. Уточняется, что преступление тот совершил 24 июня вместе с сообщниками, после чего отправился в Стамбул, а оттуда в Кишинев, чтобы скрыться от следствия.

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