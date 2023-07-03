Застрелившего двух человек в аэропорту Кишинева жителя Таджикистана арестовали на месяц

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Генеральная прокуратура Молдавии арестовала на 30 суток гражданина Таджикистана Рустама Ашурова, которого обвиняют в двойном убийстве в аэропорту Кишинева. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Гражданин Таджикистана, обвиняемый в двойном убийстве в Международном аэропорту Кишинева 30 июня 2023 года, помещен под предварительный арест сроком на 30 суток. <...> Участвовавшие в обсуждениях представители правоохранительных органов Таджикистана, а также молдавские прокуроры, привлеченные к расследованию дела, выразили готовность к сотрудничеству в целях полного расследования и по всем аспектам преступлений, совершенных фигурантом как в Таджикистане раньше, так и в Молдавии в последнее время", – говорится в уведомлении ведомства.

При этом пресс-секретарь МВД Молдавии Диана Фетко сообщила ТАСС, что состояние Ашурова оценивается как очень тяжелое. Он был ранен при задержании и с тех пор не приходил в сознание. В настоящий момент мужчина находится под наблюдением врачей и охраной полиции.

Мужчина устроил стрельбу в аэропорту молдавской столицы вечером 30 июня. Как сообщали в местной полиции, ему было отказано во въезде в страну, после чего он открыл огонь по пограничнику и заперся в одном из помещений.

Позже выяснилось, что стрелок – 43-летний уроженец Таджикистана Рустам Ашуров. В ходе штурма его удалось задержать.

В Генпрокуратуре Таджикистана заявили, что Ашуров разыскивается в стране по подозрению в похищении зампредседателя "Ориенбанка" Шухрата Исматуллоева. Уточняется, что преступление тот совершил 24 июня вместе с сообщниками, после чего отправился в Стамбул, а оттуда в Кишинев, чтобы скрыться от следствия.

Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту Кишинева