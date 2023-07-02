Полицейские Таджикистана вылетели в Молдавию из-за инцидента со стрельбой в аэропорту

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Таджикистан отправил в Молдавию сотрудников правоохранительных органов для выяснения обстоятельств, связанных с инцидентом в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает МИД республики.

"В город Кишинев командированы сотрудники правоохранительных органов Таджикистана и ответственные сотрудники посольства Таджикистана в Молдове для взаимодействия с молдавскими коллегами и выяснения всех обстоятельств произошедшего инцидента", – уточнили в министерстве.

В МИД Таджикистана добавили, что находятся в контакте коллегами в Молдавии. Дипломаты выразили соболезнования семьям и близким погибших молдавских граждан.

Мужчина устроил стрельбу в аэропорту молдавской столицы вечером 30 июня. Как сообщали в местной полиции, ему было отказано во въезде в страну, после чего он открыл огонь по пограничнику и заперся в одном из помещений.

Позже выяснилось, что стрелок – 43-летний уроженец Таджикистана Рустам Ашуров. В ходе штурма его удалось задержать.

В Генпрокуратуре Таджикистана заявили, что Ашуров разыскивается в стране по подозрению в похищении зампредседателя "Ориенбанка" Шухрата Исматуллоева. Уточняется, что преступление тот совершил 24 июня вместе с сообщниками, после чего отправился в Стамбул, а оттуда в Кишинев, чтобы скрыться от следствия.

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