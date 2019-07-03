Движение поездов на Курском направлении МЖД восстановлено после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение поездов на перегоне Львовская – Гривно Курского направления Московской железной дороги (МЖД) осуществляется по всем путям. Движение поездов полностью восстановлено после сбоя. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МЖД.

Ранее в микроблоге Центральной пассажирской пригородной компании в Twitter появилась информация о том, что ен Курском направлении МЖД по техническим причинам задерживаются пригородные поезда. .

"Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график", – говорилось в сообщении ЦППК. Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.

Ранее сообщалось, что расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится 6 и 7 июля. Это связано с работами по развитию железнодорожных путей, которые проходят на остановках Лось и Лосиноостровская, пояснили в пресс-службе магистрали.