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16:54

Движение электричек на Октябрьской железной дороге ввели в штатный режим

происшествия транспорт

16:54

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение электричек по четырем главным путям Октябрьской железной дороги введено в штатный режим, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В настоящий момент поезда пригородного сообщения следуют согласно расписанию.

На станциях Химки, Сходня и Крюково отключены турникеты для беспрепятственного прохода пассажиров. На полигоне АО "МТ ППК" организован прием билетов и возврат денег за неиспользованные билеты в кассах компании.

Утром 28 июня на перегоне близ станции Сходня неизвестные похитили порядка 1,5 километра кабеля. Из-за этого было задержано порядка 40 поездов Москва – Санкт-Петербург, а также три поезда "Сапсан", следующих из Москвы.

Также сбой сказался на расписании более 10 пригородных поездов по направлению в столицу и из нее. Шесть пригородных поездов на участке Москва – Крюково отменили.

Движение поездов на ОЖД полностью стабилизировано после сбоя

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происшествия транспорт

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