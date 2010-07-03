Движение электричек на Октябрьской железной дороге ввели в штатный режим

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение электричек по четырем главным путям Октябрьской железной дороги введено в штатный режим, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В настоящий момент поезда пригородного сообщения следуют согласно расписанию.

На станциях Химки, Сходня и Крюково отключены турникеты для беспрепятственного прохода пассажиров. На полигоне АО "МТ ППК" организован прием билетов и возврат денег за неиспользованные билеты в кассах компании.

Утром 28 июня на перегоне близ станции Сходня неизвестные похитили порядка 1,5 километра кабеля. Из-за этого было задержано порядка 40 поездов Москва – Санкт-Петербург, а также три поезда "Сапсан", следующих из Москвы.

Также сбой сказался на расписании более 10 пригородных поездов по направлению в столицу и из нее. Шесть пригородных поездов на участке Москва – Крюково отменили.