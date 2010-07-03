Движение поездов на ОЖД полностью восстановят после 14:00

Фото: Агентство "Москва"/ Мобильный репортер

Движение поездов на Октябрьской железной дороге планируют восстановить в полном объеме после 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"В настоящее время принимаются все меры для восстановления функционирования железнодорожной инфраструктуры. Возобновить в полном объеме движение поездов планируется после 14:00", − сказано в сообщении пресс-службы.

Как пояснили в ведомстве Агентству "Москва", причиной сбоя "стало незаконное вмешательство в работу железнодорожной инфраструктуры". Неизвестные украли 17 пар кабелей. Хотя из-за этого инцидента движение по ОЖД не было остановлено, однако поезда пустили с увеличенными интервалами.

По данным РЖД, на Октябрьской железной дороге задержано свыше 40 поездов дальнего следования. 19 составов из Москвы задерживаются на время от 11 минут до трех часов. Еще 24 поезда, следовавшие в Москву, опаздывают на время от шести минут до 2,5 часа. Также на 19−30 минут отложили отправление из Москвы шести поездов "Сапсан". Пассажиры могут переоформить или вернуть проездные билеты в кассах Ленинградского вокзала, напомнили в РЖД.

Компания пообещала выплатить компенсацию по программе "РЖД Бонус" пассажирам поездов, которые прибудут в Москву с опозданием. Они получат по семь тысяч бонусных баллов.

28 июня произошел сбой в движении электропоездов на ОЖД. Как выяснилось, на перегоне близ железнодорожной станции Сходня было похищено около 1,5 километра кабеля. Это привело к отмене девяти электричек на участке Москва – Крюково.

Из-за сбоя для пассажиров электричек запустили дополнительные автобусы. Это около 30 маршрутов Мострансавто и порядка 20 маршрутов Мосгортранса.

